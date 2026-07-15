Трамп пригрозил Ирану, что в стране «не останется никого»

Президент Дональд Трамп усилил давление на Иран, требуя заключить сделку с США, заявив, что в противном случае в стране «не останется никого».

«Вам лучше заключить сделку», – заявил Трамп в интервью Трею Ингсту на телеканале Fox News во вторник, добавив: «А то у вас никого не останется».

Президент продолжил, заявив, что США «очень осторожно относятся к гражданскому населению», а затем повторил: «Но я сказал, вам лучше заключить сделку. У вас ничего не останется».

Трамп заявил, что это послание Ирану было передано во время последнего разговора между его представителями и Тегераном, который, по его словам, состоялся во вторник.

На вопрос о том, считает ли он, что Иран заключит подобную сделку, Трамп ответил Ингсту: «Они должны. Я не знаю, сделают они это или нет».

Тегеран, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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