Американские военные пятый день подряд наносят удары по Ирану, заявляя, что их цель – ослабить способность Ирана поражать суда в Ормузском проливе.

Источники сообщили CNN, что президент Дональд Трамп также рассматривает варианты расширения военной операции США.

по данным государственных СМИ, поздно вечером в среду в нескольких районах Ирана, включая Бандар-Аббас и южные города Ахваз и Чабахар, были слышны взрывы. Кроме того, рано утром в четверг в некоторых районах Тегерана также работали средства ПВО, а один из местных жителей рассказал CNN, что проснулся от громкого взрыва. Иранские СМИ сообщили, что в последние часы удары были нанесены также по районам в центре и на севере страны. По данным Министерства здравоохранения Ирана, в результате недавних ударов США ранения получили более 260 человек.

Кроме того, очередная волна американских ударов была направлена ​​на иранские командные центры, объекты ПВО, ракетные и беспилотные комплексы, а также объекты береговой разведки, сообщили военные США. В ходе предыдущей волны американские войска атаковали Большой Тунб, стратегически важный остров в Персидском заливе, входящий в состав иранской «архитектурной обороны».

Между тем, Трамп обдумывает расширение операции: официальные лица сообщили CNN, что эти удары могут заложить основу для более масштабной военной операции. По словам двух чиновников из АП, президент США сейчас рассматривает операцию по захвату острова Харг, важнейшего центра иранского экспорта, и бомбардировку подземных комплексов на горе Пикакс, которые, как считается, связаны с иранской ядерной программой.

Иран в очередной раз заявил, что продолжит решительно отвечать на удары США и не планирует переговоров. В то же время главный переговорщик Ирана заявил, что Тегеран должен продолжать защищаться, оставаясь при этом открытым для дипломатических переговоров. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, тем временем, выступил в защиту попыток дипломатического диалога с Ираном, заявив, что войну нельзя выиграть одной лишь военной силой.

Американские военные заявили, что вывели из строя пустой нефтяной танкер, следовавший к острову Харг. Это первое судно, выведенное из строя с момента возобновления военно-морской блокады США. Американские военные также сообщили, что перенаправили два коммерческих судна с начала военно-морской блокады. Судоходство по водному пути остается вялым: за последние 24 часа через него прошло всего 13 коммерческих судов.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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