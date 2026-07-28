Липецкие чиновники подписали контракты с Минобороны и вошли в состав мобильных огневых групп

Чиновники в Липецкой области подписали контракты с Минобороны. Они будут проходить сборы и войдут в состав мобильных огневых групп. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.

«Сегодня мои заместители, мэр Липецка, ряд министров и глав муниципальных округов вступили в мобрезерв. Они подписали трехлетние контракты с министерством обороны для службы в составе мобильных огневых групп… Решение команда приняла самостоятельно. Я его поддержал», – сообщил Артамонов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что задача этих подразделений – защита Липецкой области и ее жителей от воздушных угроз, уточняет РИА «Новости».

По данным Артамонова, в ближайшие три месяца чиновники поэтапно пройдут специальную подготовку и боевое слаживание в полевых условиях.

«После этого они продолжат работать на своих основных должностях, но во время сборов продолжительностью до двух месяцев будут посменно заступать на боевое дежурство в составе мобильных огневых групп. Первая группа уже сформирована. Еще ряд государственных служащих и сотрудников подведомственных учреждений сейчас проходят тестирование и медицинские осмотры», – отметил губернатор.

Липецк, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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