Нетаньяху провел с Трампом «одну из лучших бесед»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал свою встречу с президентом США Дональдом Трампом во вторник «одной из лучших бесед», которые когда-либо проводились между двумя лидерами, отметив тесную координацию по Ирану и другим вопросам безопасности.

«Это был разговор о всестороннем партнерстве, взаимной поддержке, с пониманием общей цели – обеспечить, чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а также других целей», – сказал Нетаньяху на иврите в видеообращении, опубликованном его канцелярией после закрытой встречи.

Согласно сообщению Белого дома, Нетаньяху покинул Белый дом в 12:25 по восточному времени после переговоров, начавшихся в 11:03 утра по восточному времени. На встрече присутствовали высокопоставленные представители обоих правительств, и она была закрыта для журналистов.

Пресс-служба Белого дома назвала переговоры «позитивными и продуктивными». Израильский чиновник сообщил, что лидеры также обсудили американо-израильское сотрудничество и «различные возможности на Ближнем Востоке».

Вашингтон, Елена Васильева