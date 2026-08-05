Трамп: или Ормузский пролив будет снова открыт, или Иран ждет новая жесткая атака

Президент Трамп заявил, что Ормузский пролив будет вновь открыт «вскоре», иначе он начнет новую жесткую атаку на Иран.

В интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что с Тегераном ведутся «очень хорошие переговоры», но предупредил, что если Иран откажется от своих обязательств, он возобновит удары.

«Пролив очень скоро откроется, иначе их ждет очень серьезный удар», – сказал он, добавив позже: «Если они снова откажутся, их ждет очень серьезный удар. Они это знают. Они это понимают. У меня нет выбора».

Трамп заявил, что его первоочередной задачей было не возобновление нападок, а достижение дипломатического соглашения.

«Мы нанесли им очень, очень сильный удар. Но самый сильный удар еще впереди, и, надеюсь, нам не придется его применять», – сказал он. – Надеюсь, что не придется – у нас идут очень хорошие переговоры. Они не любят в этом признаваться».

Иран отрицает, что ведет прямые переговоры с Соединенными Штатами. Вместо этого Тегеран заявил, что работает с Оманом над соглашением о возобновлении работы пролива.

Посредники надеются, что после открытия пролива США и Иран смогут возобновить ядерные переговоры.

Вашингтон, Елена Васильева