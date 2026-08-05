Американские военные потратили 80 процентов запасов своих ракет для ПВО

Американские военные израсходовали почти 80% своих перехватчиков для ключевой системы противоракетной обороны, и высокопоставленные американские военачальники предупреждают, что запасы боеприпасов в Пентагоне «опасно низки».

Как сообщает CNN, особенно сильно запасы ключевых систем противовоздушной обороны сократились во время войны с Ираном. По данным двух источников, знакомых с последним отчетом о запасах, с начала войны американские военные израсходовали почти четыре пятых своих ракет THAAD по сравнению с довоенными показателями и примерно половину своих перехватчиков Patriot.

Информация о низком уровне запасов THAAD ранее не сообщалась.

По оценкам Центра стратегических и международных исследований, до начала войны с Ираном Соединенные Штаты располагали примерно 2200 ракетами Patriot (двух наиболее модернизированных вариантов этой платформы) и 452 ракетами THAAD.

Арабские страны Персидского залива также выразили новую обеспокоенность по поводу того, как нехватка систем противовоздушной обороны может повлиять на их способность отразить потенциальный ответный удар Ирана, если президент Дональд Трамп решит эскалировать продолжающийся конфликт.

По словам нескольких официальных лиц, ряд этих стран полагаются на американские системы противовоздушной обороны и признали, что нехватка запасов может помешать им перехватывать иранские ракетные и беспилотные атаки, особенно если они будут направлены в ответ на любую эскалацию со стороны США.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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