Журналист Такер Карлсон считает, что НАТО добивается смены политического курса в России.

Об этом, как сообщает «бизнес ФМ, он рассказал в шоу ведущего RT Рика Санчеса.

«Они считают себя вправе контролировать, что происходит в России и как она управляется», – заявил Карлсон.

По его мнению, отказ бывшего президента США Джорджа Буша – младшего принять Россию в НАТО свидетельствовал о стремлении Вашингтона к конфликту с Москвой. Карлсон также утверждает, что сторонники подобной политики хотели бы разделить Россию и получить доступ к ее ресурсам.

Журналист также связал атаки ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы, пляжи и школы с попыткой вынудить Москву нанести удар по странам НАТО гиперзвуковым или тактическим ядерным оружием. За этими действиями Киева, по убеждению Карлсона, стоят альянс и заинтересованные в эскалации провокаторы.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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