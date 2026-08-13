Зеленский снова просит ракет: лучше 10 процентов от всех, что есть у США, но можно и пять

Украина располагает лишь десятой частью необходимых ей в срочном порядке противоракетных комплексов, которые должны быть поставлены Соединенными Штатами для сдерживания участившихся российских ракетных ударов, Об этом в интервью CNN заявил Владимир Зеленский. По его словам, его дни проходят в «миллионах» телефонных звонков и непрозрачных переговорах с союзниками о пополнении боекомплекта.

«В этом году у нас в два с половиной раза меньше перехватчиков, чем было в 2025 году», – сказал он. – У России в два раза больше баллистических ракет в месяц, чем было раньше… Каждую ночь происходят атаки, и четыре или пять раз в месяц у нас случаются массированные атаки… ужасные ночи. Очень героические, очень стойкие люди. Но они устали».

Он добавил, что если США «продадут нам 5%, мы переживем зиму и спасем жизни людей. Если они смогут продать нам 10%, мы уничтожим все баллистические ракеты России. У меня сейчас есть 1%», – сообщил журналистам Зеленский.

«Вот чем я живу каждый день: повысить запасы ракет от 1% до 5%. Бывают месяцы, миллионы телефонных звонков… Я пытаюсь обменять что-то на ракеты… Я делаю вещи, которыми даже не могу поделиться. Это не значит, что это вне закона. Но я не могу об этом говорить», – пожаловался Зеленский.

Зеленский заявил, что по-прежнему остаются сомнения относительно того, как будет реализовано очевидное обещание президента Дональда Трампа разрешить Украине использовать лицензию на производство ракет для комплексов Patriot.

Трамп, выступая на полях саммита НАТО в Анкаре, заявил, что разрешит Украине получить лицензию на самостоятельное производство сложных противоракет, но несколько дней спустя сказал, что не уверен в целесообразности этой идеи. Производители зенитно-ракетных комплексов Patriot направили своих представителей в Киев для обсуждения этого вопроса, но результаты пока неясны.

Зеленский заявил, что напрямую, посредством звонков и сообщений, а также косвенно через союзников, умолял Белый дом увеличить помощь в рамках программы «Патриот». Однако в остальном он неохотно делился подробностями своих недавних взаимодействий с администрацией Трампа.

Он подтвердил, что недавно провел телефонный разговор с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, но отказался уточнить, как сообщала Financial Times, просил ли Вэнс Украину прекратить атаки на российский нефтяной порт в Черном море, которые наносили ущерб американским компаниям и грозили резким ростом мировых цен на энергоносители.

Киев также представил новые предложения по мирному процессу под руководством Трампа, который в последние месяцы, похоже, зашел в тупик. Зеленский отказался вдаваться в подробности, но сказал: «Нам нужно большее участие американской стороны в мирном плане. Я благодарен команде президента Трампа за то, что они хотят его продолжить. (Президент России Владимир) Путин не хочет сейчас останавливать эту войну, и на него сейчас недостаточно давления».

Он также отверг идею о том, что Украина уступит оставшуюся территорию Донбасса, заявив, что гарантии безопасности остаются ключевыми для Киева.

«Россия начинает говорить об этой войне, и они говорят о территории. Ключевой вопрос: почему после большой паузы она не вернется с еще 1 или 2 миллионами солдат? Почему она не вернется, чтобы оккупировать нас?», – причитал Зеленский, которого цитирует CNN.

Киев, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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