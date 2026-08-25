Политобозреватель Андрей Перла: «Армения превратилась в инструмент, заточенный против России»

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Армения в ближайшее время начнет процесс подачи заявки на вступление в Европейский Союз, прокомментировал специально для «Нового Дня» политический обозреватель Андрей Перла.

«Армения с помощью ее нынешнего руководства превратилась в инструмент, заточенный против России. Так к ней и следует относиться.

Управляют этим инструментом из Евросоюза и, до определенной степени, из Турции. Аналитические способности премьера правительства Армении таковы, что он, вероятно, искренне считает себя «европейцем», думает, что Европа защитит его от турок. И от персов. И от русских заодно. Он очень сильно ошибается: такой инструмент используют, а затем выбрасывают.

Пашинян, опубликовав свою программу, которая предусматривает создание «четвертой республики», идущей в ЕС, по сути, подписывает смертный приговор Армении как независимому государству. И обрекает армянский народ на рассеяние, на лишение исторической Родины.

Параллельно все это приводит к ущербу для России на важном торговом пути Север-Юг, во взаимоотношениях с Ираном и, как ни странно, с Турцией.

Из этого и нужно исходить, решая, как вести себя с армянскими лидерами.

Однако нужно помнить, что армянские лидеры, государство Армения и армянский народ – это не одно и то же. Большинство армян стали частью «спюрка», то есть диаспоры. В России армян – наших сограждан – почти столько же, сколько населения в самой Армении. Это тоже важнейшая часть оснований для работы в Закавказье».

Как уже писал «Новый День», накануне на заседании парламента Армении Никол Пашинян заявил, что Армения в ближайшее время начнет процесс подачи заявки на вступление в Евросоюз. «Для проведения референдума Армения должна обратиться с официальной заявкой на вступление в ЕС. Это процесс, требующий объемной работы. И в предстоящем времени мы начнем этот процесс, особенно внимая призывам наших коллег по ЕАЭС», – сказал Пашинян.

Москва, Евгения Вирачева

© 2026, РИА «Новый День»

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