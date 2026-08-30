Директор ЦРУ предлагал в Москве провести встречу Трампа, Путина и Зеленского

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время визита в Москву предложил провести трехстороннюю встречу Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского для урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух источников.

Официальные лица в США проинформировали Зеленского о переговорах в Москве и прозвучавшем предложении провести трехсторонний саммит, а также сообщили, что Рэтклифф обсуждал там возможность возобновления мирного диалога, пишет издание.

Напомним, что директор ЦРУ поселил Москву 25 августа. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что контакты предполагались на уровне спецслужб, встречи с Владимиром Путиным не планировалось.

Американские СМИ также писали о том, что директор ЦРУ предостерег Москву от нападения на территорию страны НАТО и от дружбы с Ираном.

Трамп, комментируя сообщения о возможном нападении Москвы на страну из НАТО, назвал это чем-то, во что он не верит. Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин подтвердил встречу с Рэтклиффом в Москве. По словам Нарышкина, они с директором ЦРУ обсудили вопросы по линии спецслужб. Как утверждает Axios, Рэтклифф также встречался с директором ФСБ Александром Бортниковым.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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