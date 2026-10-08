Южная Корея отзывает посла с Украины из-за разногласий с Киевом

Южная Корея отозвала посла с Украины на фоне скандала из-за разглашения Владимиром Зеленским конфиденциальной информации по военнопленным.

«Правительство решило отозвать посла с Украины», – говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Республики Корея.

Ранее Владимир Зеленский заявил Генеральной Ассамблее ООН, что Украина передала Южной Корее двух захваченных северокорейских солдат. Он сказал, что эти мужчины были недавно отправлены туда после того, как попали в плен, во время боевых действий на стороне России в войне против Украины.

После этого президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что Украина раскрыла информацию в нарушение соглашения о неразглашении.

В свою очередь официальный представитель украинского Министерства иностранных дел Георгий Тихий утверждает, что недопонимание между странам возникло из-за «различий трактовки режима конфиденциальности».

Сеул, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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