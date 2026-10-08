российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Южная Корея отзывает посла с Украины из-за разногласий с Киевом

Фото: Freepik

Южная Корея отозвала посла с Украины на фоне скандала из-за разглашения Владимиром Зеленским конфиденциальной информации по военнопленным.

«Правительство решило отозвать посла с Украины», – говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Республики Корея.

Ранее Владимир Зеленский заявил Генеральной Ассамблее ООН, что Украина передала Южной Корее двух захваченных северокорейских солдат. Он сказал, что эти мужчины были недавно отправлены туда после того, как попали в плен, во время боевых действий на стороне России в войне против Украины.

После этого президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что Украина раскрыла информацию в нарушение соглашения о неразглашении.

В свою очередь официальный представитель украинского Министерства иностранных дел Георгий Тихий утверждает, что недопонимание между странам возникло из-за «различий трактовки режима конфиденциальности».

Сеул, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!