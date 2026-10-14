Трамп анонсировал масштабную добычу нефти, газа и полезных ископаемых в Гренландии

В среду утром президент Дональд Трамп заявил, что в Гренландии «готовится начаться масштабная добыча нефти, газа и полезных ископаемых», не предоставив при этом никаких дополнительных подробностей об операции.

«Некоторые эксперты утверждают, что запасы легкодоступной нефти намного превышают запасы практически любой земли в любой точке мира», – написал он в Truth Social сразу после полуночи.

С момента возвращения в Белый дом Трамп неоднократно угрожал взять под контроль Гренландию, автономную часть Дании, или получить доступ к ее природным ресурсам, включая обширные и неразработанные запасы полезных ископаемых, что вызвало недовольство его близких европейских и натовских партнеров, напоминает CNN.

Ранее исследователи предполагали, что добыча полезных ископаемых в Гренландии будет чрезвычайно сложной и дорогостоящей, поскольку многие месторождения острова расположены в отдаленных районах за Полярным кругом, где находится вечная мерзлота. Примерно 80% острова покрыто льдом.

В прошлом месяце США, Дания и Гренландия достигли соглашения, призванного помочь урегулировать напряженность, возникшую после угроз Трампа аннексировать стратегически расположенный остров.

Соглашение, которое, по утверждению Трампа, в то время предоставляло США «постоянный контроль» над безопасностью Гренландии, начинается с признания суверенитета Дании и права гренландцев на самоопределение.

Соглашение, вносящее незначительные изменения в договор 1951 года, разрешающий США размещать войска в Гренландии в рамках обороны НАТО, не содержит явного упоминания о нефти или газе, но признает «сотрудничество в области минеральных ресурсов» и «сотрудничество в области экономического развития и содействия бизнесу», без каких-либо дополнительных подробностей, согласно тексту соглашения, опубликованному на сайте Белого дома.

Это также открывает путь для создания дополнительных американских баз и гарантирует доступ американских военных в случае обретения Гренландией независимости от Дании, напоминает CNN.

В своем сообщении в среду Трамп отметил: «Любое будущее нападение на Соединенные Штаты должно будет произойти через Гренландию, где наша оборона будет регулярно сбивать беспилотники, ракеты или любые другие виды оружия, которые еще даже не придуманы».

CNN обратилось за комментариями в Белый дом, в канцелярию премьер-министра Дании, а также в правительство Гренландии и Управление по минеральным ресурсам. Однако комментариев пока не последовало.

Москва, Елена Васильева