Украина возобновит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом Владимир Зеленский заявил в резком интервью газете Financial Times.

«Блокировка [нападений на нефтеперерабатывающие заводы] снята. С нас хватит», – заявил Зеленский газете во время своего пребывания в Лондоне.

Как сообщает Financial Times, Зеленский осудил готовность Трампа заключать деловые сделки с Москвой, а также явное восхищение президента США Владимиром Путиным.

Он также заявил, что украинские военные чиновники получили от своих американских коллег предупреждение: «Если вы не прекратите [энергетические удары], мы заблокируем разведывательную информацию».

Когда британский телеведущий Пирс Морган спросил его, не был ли он «предан» администрацией Трампа, Зеленский ответил: «Да», назвав соглашение «простой победой» для Кремля.

«Жаль, что мы теряем сильного партнера», – заявил Зеленский.

На прошлой неделе Трамп написал в социальных сетях, что президент России Владимир Путин согласился поставлять на рынки дизельное топливо своей страны, поскольку президент США работает над снижением цен на энергоносители в преддверии промежуточных выборов. Этот шаг вызвал критику со стороны обеих партий и гнев среди европейских союзников.

Администрация Трампа предупреждала Украину и ее союзников в Европе, что США могут приостановить обмен разведывательной информацией и европейские закупки американского оружия для Киева, если он не прекратит наносить глубокие удары по российским энергетическим объектам.

Обмен информацией имеет неоценимое значение для Украины, поскольку позволяет получать данные о местонахождении пусковых установок, а также о том, куда и когда направляются удары.

В последующие дни представители администрации Трампа, включая самого президента, настаивали на продолжении обмена разведывательной информацией. Киев же заявлял, что два дня предупреждений не получает.

Когда Киев потребовал объяснений происходящему, американские чиновники обвинили во всем погоду.

Одновременно Киев утверждает, что компания Starlink Илона Маска ограничила доступ к некоторым интернет-сервисам в Украине. Украинские власти заявили, что были застигнуты врасплох ограничениями на использование военной версии Starlink Илона Маска, получившей название Starshield.

Однако Илон Маск в среду заявил, что системы Starshield принадлежат правительству США, а любые ограничения на их скорость или использование находятся в компетенции американских военных и президента. Он добавил, что Starlink – это коммерческая услуга, принадлежащая и контролируемая компанией SpaceX, и предназначена исключительно для гражданских или оборонительных целей, а не для планирования наступательных военных операций, поскольку это было бы неуместно для коммерческой компании.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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