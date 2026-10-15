Эксперт: «Пользоваться трамповой политикой нужно, доверять ему – ни в коем случае!»

Президент США Дональд Трамп начал последовательно отказывать в помощи Зеленскому. На Украине ограничена работа военного пакета связи Starshield. Предполагается, что ограничения введены по приказу хозяина Белого дома. Своим видением происходящего в Вашингтоне с «Новым Днем» поделился политический обозреватель Андрей Перла.

«США во главе с Трампом вынуждены решать очень сложную задачу: как выйти с минимальными потерями из военных авантюр на Украине и на Ближнем Востоке.

В авантюру на Украине США втравил предыдущий президент, Джо Байден. В иранскую авантюру Трамп влез сам, отчасти под влиянием своих израильских союзников. В обоих случаях победа, которую можно предъявить как оправдание расходов, оказалась невозможной, а последствия для экономики и социальной сферы самих США – очень тяжелыми.

Трамп не руководствуется «ценностями». Он вынужден руководствоваться вполне прагматическим соображениями – состоянием мировых рынков, важных для США. На первое место вышел рынок топлива.

Однако отступить с Ближнего Востока для США технически гораздо сложнее, чем с Украины и даже из Европы в целом. И получить выгоды от такого отступления можно быстрее. Этим Трамп сейчас и руководствуется, тем более что в его распоряжении – возможность вести с Россией прямые переговоры.

Проблема только в том, что Украина – инструмент в руках не США, а ЕС и Великобритании. Поэтому слов не хватает, приходится осуществлять давление. В частности, отказывать в разведданных, замедлять «Старлинк», требовать согласиться с российскими условиями перехода к миру.

Все это Трамп и его люди делают не от хорошей жизни, не от желания дружить с Россией, не от приверженности к мирным решениям конфликтов – ничего этого в помине нет – а только под влиянием обстоятельств: нефть дорогая, дизеля не хватает, ракеты израсходованы, выборы на носу.

Поэтому пользоваться трамповой политикой нужно, а вот доверять Трампу не нужно ни в коем случае, может выйти себе дороже».

Москва, Евгения Вирачева

© 2026, РИА «Новый День»

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