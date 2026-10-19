Эксперт: «И в Лондоне, и в Вашингтоне, и в Брюсселе понимают, что мир с Россией будет подписан»

Последние беспилотные атаки ВСУ на российские регионы – агония киевского режима, стремящегося показать свои возможности, но его время на исходе, считает политический обозреватель Андрей Перла.

«Зеленский изо всех сил пытается показать своим хозяевам, что еще на что-то годен. А нужен он только для одного – наносить России наибольший возможный вред. Вне зависимости от того, как это сказывается на Украине. Именно этим он и занимается. Хозяева у него теперь только в Лондоне и в Брюсселе, в Вашингтоне от него отреклись.

При этом и в Лондоне, и в Вашингоне, и в Брюсселе отлично понимают, что мир с Россией будет подписан, мир этот будет на российских условиях и за счет уступок со стороны Европы и Украины. И с прибылью для США, не без этого. Но при обсуждении этого будущего мира и после того, как он настанет, Зеленский будет только мешать.

Так что пресс-секретарь президента России очень точен и совершенно прав: это агония режима Зеленского, последние попытки продлить ему жизнь.

Но главная новость дня не в этом, а в обсуждении трехсторонней встречи Си Цзиньпина, Владимира Путина и Дональда Трампа. Как сказали бы в начале XX века, «державы садятся за стол». Мир делить».

Как уже писал «Новый День», сегодня госсекретарь США Марко Рубио призвал Владимира Зеленского сконцентрироваться на урегулировании конфликта на Украине. «То, на чем он должен сосредоточиться и на чем мы сами хотим сосредоточиться, это окончание этой войны. Вот на чем он должен сосредоточиться», – сказал Рубио журналистам в ходе визита в Узбекистан в понедельник.

По его словам, США продолжат делать все возможное, чтобы помочь способствовать завершению украинского конфликта. Президент США Дональд Трамп «открыт для всего, что он может сделать», – добавил Рубио, подчеркнув, что для главы Белого дома завершение украинского кризиса является приоритетным направлением внешней политики.

При этом глава Госдепа опроверг заявления Зеленского о приостановке США передачи разведданных Украине. «Я не знаю, откуда он берет эту информацию и почему он говорит это СМИ. Вам следует спросить его самого. Паузы не было», – цитирует Рубио ТАСС.

Москва, Евгения Вирачева

© 2026, РИА «Новый День»

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