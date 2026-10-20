Зеленский не знает, почему США так поступают со своим другом Украиной

Владимир Зеленский заявил в понедельник, что решения, принятые Соединенными Штатами в отношении конфликта на Украине, включая задержки поставок оружия и ограничения на обмен разведывательной информацией, ему «трудно объяснить».

«Потому что все сводится к … решениям американской стороны, которые трудно объяснить между друзьями», – сказал Зеленский на встрече с делегацией Конгресса США.

Зеленский заявил, что Украина не получила полных объяснений относительно ограничений на использование системы «Звездный щит», необходимых для проведения некоторых ударов беспилотников и защиты от российских атак, особенно высокоскоростных реактивных дронов.

В вечернем видеокомментарии Зеленский заявил, что за прошедшую неделю Украина трижды не получала предварительного предупреждения о ракетных пусках, которые обычно предоставлялись ее партнерами.

«Мы также знаем, что, к сожалению, Пентагон задерживает поставку ракет, за которые наш партнер уже заплатил в рамках программы PURL», – сказал он.

Он заявил, что, насколько ему известно, один пакет ракетных вооружений ожидает подписания министром обороны США Питом Хегсетом.

«Все это говорит о том, что было принято какое-то политическое решение, чтобы замедлить рост нашей поддержки», – сказал он.

Зеленский также заявил, что Украина готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, как того требует президент США Дональд Трамп, но только на 30 дней, и только если Вашингтон предоставит Украине перехватчики для зенитно-ракетного комплекса «Патриот».

Напомним, сегодня Зеленский в Осло встречается со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. По итогам этих переговоров Уиткофф отправится в Москву для общения с президентом России.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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