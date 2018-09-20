Самарские коммунальщики устраивают лазерное шоу должникам

В Самаре коммунальные службы нашли необычный способ борьбы с должниками. Они устраивают лазерное шоу на фасадах зданий, жильцы которых не хотят оплачивать квитанции ЖКХ.

Как сообщили представители «Самарских коммунальных систем» местному порталу 63.ru, горожане постепенно привыкают к прежним методам воздействия, таким как тампонирование канализации и начисление пеней. Тогда коммунальщики придумывают новые методы.

Впервые новую технологию использовали в середине сентября. Жильцы дома, на который спроецировали лазером размер долга в 600 тысяч рублей и номера квартир самых злостных неплательщиков, уже начали погашать долги.

Ранее в Самаре опробовали другой способ воздействия на должников. Перед их домами выставили многотонные «пирамиды позора», на которых было написано «здесь живет должник». Неплательщиков в многоквартирных домах постигла подобная участь, такую пирамиду подвешивали перед окном квартиры с помощью крана.

Самара, Служба информации РИА «Новый День»

Самара. Другие новости 20.09.18

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