Жительницу Кузбасса заставили вернуть маткапитал из-за гнилого дома

В Кемеровской области женщину обвинили в мошенничестве за то, что она купила разрушенный дом на материнский капитал, а оставшиеся деньги потратила на личные нужды.

По данным прокуратуры, женщина получила 400 тысяч рублей на улучшение жилищных условий. Она заключила договор жилищного займа с кредитным потребительским кооперативом для приобретения жилого дома в Чумайском сельском поселении.

В ходе проверки было установлено, что приобретенный дом не пригоден для проживания. В нем отсутствовали входные двери, частично полы, разбиты окна, провисал потолок и балки перекрытия, одна из стен прогнила, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

Женщина призналась, что не собиралась жить в этом доме, ей нужно было фиктивно оформить документы. Суд потребовал вернуть материнский капитал.

Кроме того, на основании прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159.2 УК РФ «мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

Кемерово. Другие новости 18.06.19

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