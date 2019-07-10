Жительнице Бурятии отказали в жилье после 55 лет ожидания

Власти Улан-Удэ не дали квартиру женщине, которая ждала своей очереди почти 55 лет. В дело пришлось вмешаться прокуратуре.

Женщина встала в очередь на улучшение жилищных условий в декабре 1964 года. В администрации города заявили, что жилье не предоставят, так как у нее нет статуса малоимущей.

Республиканская прокуратура предъявила иск к администрации и потребовала признать право на получение жилья по договору социального найма. Сначала районный, а затем и верховный суд региона признали требование и постановили предоставить женщине жилье в течение трех месяцев

«В настоящее время ее очередь значится под №2», – говорится в сообщении прокуратуры.

Улан-Удэ, Служба информации РИА «Новый День»

Улан-Удэ. Другие новости 09.07.19

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