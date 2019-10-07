В Саратовской области запретили строить здания выше десяти этажей

В Саратовской области региональные нормативы градостроительного проектирования не позволяют возводить дома, высота которых превышает десять этажей. Таким образом власти надеются переформировать подходы к комплексной застройке и создать комфортное городское пространство для жителей.

Норма распространяется на все жилые, социальные, общественные, религиозные и производственные объекты, пишет «Российская газета». Исключение сделают лишь для тех проектов, которые подразумевают комплексную застройку.

Кроме того, можно получить разрешение на возведение высоток, если жилье предназначено для обманутых дольщиков, а также при завершении инвестиционных проектов в границах зон перспективного развития жилой застройки.

По словам экспертов, нововведение не должно повлиять на стоимость недвижимости в области. Однако есть вероятность, что вырастет цена квадратного метра в историческом центре Саратова.

Саратов, Служба информации РИА «Новый День»

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