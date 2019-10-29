Минобороны Финляндии будет следить за сделками недвижимости россиян

В Финляндии с 2020 года вступают в силу новые правила, ужесточающие покупку недвижимости иностранцами. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны страны.

Граждане других государств, не входящих в Европейский союз и Европейскую экономическую зону, должны будут получать специальное разрешение на покупку недвижимости в Финляндии. Исключением являются объекты на Аландских островах. «Новые правила позволят государству предотвращать покупку в том случае, если она потенциально угрожает безопасности страны», – говорится в сообщении.

Документ будет выдавать Минобороны. При этом получить разрешение можно как до, так и после сделки, но не позднее, чем через два месяца. В ведомстве подчеркнули, что нововведение не имеет своей целью замедлить или ограничить приобретение финской недвижимости иностранцами.

Скандал со скупкой финской недвижимости россиянами прогремел в 2016 году. Тогда финские власти посчитали, что граждане РФ покупают здания и участки с военными целями. Речь шла об аннуляции покупок недвижимого имущества, расположенного рядом со стратегически важными объектами.

Хельсинки, Служба информации РИА «Новый День»

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