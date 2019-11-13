Владелица 40 квартир задолжала за коммуналку более 2 млн рублей

В Томске приставы наложили арест на имущество женщины, которая не считала нужным оплачивать услуги ЖКХ. При этом в собственности у должницы более 60 объектов недвижимости, в том числе 39 квартир.

Как сообщили в областном управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП), женщина давно не платит коммунальщикам. Общая задолженность составляет 2,24 млн рублей, из них более полутора миллионов рублей – долг в пользу АО «Томск РТС» (сбыт тепловой энергии).

Сначала приставы наложили запрет на сделки с недвижимостью, чтобы женщина не могла продать жилье с огромными долгами за услуги ЖКХ. Затем был введен запрет на регистрацию автомобиля, которым пользуется должница, но это не помогло.

Сотрудники ФССП пришли к женщине домой и арестовали ее квартиру, а также эвакуировали машину. У должницы есть 10 дней, чтобы заплатить, в противном случае имущество оценят и продадут.

Томск, Служба информации РИА «Новый День»

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