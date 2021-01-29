Жительница Мурманска хочет завещать квартиру коту

Жительница Мурманска заявила своим родственникам, что собирается оставить недвижимость любимому коту. Однако юристы считают, что российское законодательство не позволит этого сделать.

За консультацией обратилась внучка пожилой женщины, пишет «Вечерний Мурманск». «Моя бабушка хочет завещать все свое имущество коту, у которого есть родословная и паспорт. Говорит, что в таком случае я точно буду о нем заботиться», – сообщила родственница.

По словам нотариуса, россияне имеют право завещать имущество любому физическому, юридическому лицу или публичному образованию. При этом согласно статье 137 Гражданского кодекса, животные относятся к имуществу.

«К животным применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законами или иными правовыми актами не установлено иное. Следовательно, завещать имущество имуществу, в данной ситуации коту, нельзя», – заключила юрист.

Мурманск, Зоя Осколкова

Мурманск. Другие новости 28.01.21

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