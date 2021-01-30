Нашелся владелец «дворца Путина»

Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром «дворца», приписываемого президенту РФ Владимиру Путину.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе на сайте Алексея Навального было опубликовано расследование о комплексе под Геленджиком, владение которым оппозиционер приписал президенту Росии. В расследовании утверждается, что «дворец Путина» охраняют сотрудники спецслужб, а над его территорией установлена бесполетная зона.

Президент России спустя несколько дней заявил, что приписываемое ему огромное имение на черноморском побережье не принадлежит ни ему, ни его близким родственникам. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков накануне заявил, что этим объектом владеют «один или несколько» бизнесменов, но Кремль считает «некорректным» разглашать их имена.

А сегодня о правах на дом на мысе Идокопас заявил Аркадий Ротенберг. «Сейчас это будет уже не секрет. Я являюсь бенефициаром, – цитирует бизнесмена telegram-канал Mash. – Там достаточно сложный был объект, было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Это находка: место шикарное. Мы хотим там построить апарт-отель – поэтому там много комна. Мне очень нравится этот бизнес».

По словам Ротенберга, он приобрел комплекс несколько лет назад и понимал, «что это достаточно скандальное и тяжелое здание». А не рассказал он о своей собственности сразу, как вспыхнул скандал из-за человеческого фактора: «Скандал вокруг этого, всякие инсинуации… пишут… Я и так достаточно… на мне там санкции и так далее», – пояснил он. И сообщил, что состояние объекта пока неудовлетворительное, но через 1,5 – 2 года апарт-отель будет готов.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 29.01.21

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