Британские аналитики подсчитали, во сколько обойдется дом на Луне

Специалисты финансовой компании Money подсчитали, сколько потребуется денег, чтобы возвести пригодный для жилья дом на Луне. Отмечается, что такая недвижимость будет мало похожа на земную.

Эксперты предположили, что дому на спутнике потребуется внешний слой, обшитый солнечными панелями, капсула с кислородом, система для рециркуляции воды, ядерная силовая установка и оранжерея для выращивания растений.

«Если рассуждать о земельных участках на поверхности Луны, то людям, которые захотят переселиться на спутник, придется сначала обзавестись соответствующим разрешением. Мы подсчитали, что разрешение на недвижимость в районе Моря Дождей будет стоить примерно 95 фунтов стерлингов, а если вы захотите поселиться в районе Моря Паров, то необходимо будет купить разрешение за 14 фунтов», – говорят специалисты по лунной недвижимости.

Весь набор для строительства будет стоить около 35 млн фунтов стерлингов (около 3,5 млрд рублей). При этом если взять ипотечный заем, то в месяц придется отдавать банку около 234 тысяч фунтов стерлингов (около 23 млн рублей).

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 18.03.21

Черногория отменяет «золотые паспорта». / В России легализуют гостевые дома – поручение Мишустина. / Счетная палата Екатеринбурга обнаружила МУПы, зарабатывающие на сдаче городской недвижимости. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»