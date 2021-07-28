В Сочи ввели запрет на строительство многоквартирных домов

В Сочи ввели временный запрет на строительство многоквартирных домов. Такое решение в среду приняло городское собрание.

Ограничения не распространяются на индивидуальные жилые дома. Кроме того, разрешается строительство многоквартирников «в целях восстановления прав обманутых дольщиков, исполнения ранее заключенных договоров комплексного и устойчивого развития территории», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу горсобрания. Также допускается возведение объектов, которые финансируются «за счет средств федерального, регионального или местного бюджетов».

Временный запрет на строительство будет действовать около двух лет – на время разработки генплана города-курорта с проведением ревизии земли. В этот период новых разрешений на возведение многоквартирных домов выдавать не будут.

При этом чиновники определили, что новые частные дома не должны превышать по площади 300 квадратных метров и быть не выше 12 метров в высоту.

Сочи, Наталья Петрова

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