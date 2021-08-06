Путин назвал вопрос о льготной ипотеке на ИЖС решенным

Президент России Владимир Путин сегодня, в пятницу, 6 августа заявил, что можно считать, что решение о льготной ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России уже принято, – сообщают Известия.
В ходе общения с работниками и строителями завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» в Башкирии Владимир Путин сказал: «Что касается льготной ипотеки на строительство ИЖС, то да, я считаю, что и это нужно сделать. Правительство имеет такое поручение, и можно считать, что решение уже принято».
По словам главы государства, эта льготная ипотека может быть использована по двум направлениям: как для приобретения индивидуального жилья, так и для строительства.
По мнению аналитиков, растущему спросу на ИЖС способствуют меры господдержки, в частности, льготные ипотечные программы. Так, в апреле 2021 года была расширена программа «Семейной ипотеки», в рамках которой льготная ставка до 6% годовых стала доступна, в том числе, для строительства частного дома и покупки земельного участка.
Уфа, Иван Бабурин
Уфа. Другие новости 06.08.21
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