В России вырос ежемесячный ипотечный платеж

Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова рассказала, что средний ежемесячный платеж по ипотеке в России за год вырос до 18,8 тыс. рублей, то есть – на 14%, – сообщают Известия.

Как рассказала Татьяна Решетникова, средняя сумма кредитов достигла 2,9 млн. рублей, увеличившись на 16%, а их сроки – на 10%. Так, в 2020-м средний срок кредитования составлял 18 лет, а в 2021 году преодолел 20-летний рубеж.

В ВТБ средний размер ипотеки сегодня составляет около 3,5 млн. рублей, за год он вырос на 20%. А средний срок кредита увеличился на 8% до 17 лет, рассказали в банке. В МКБ средняя сумма ипотеки с 2019 года выросла на 30%.

А пресс-службе Райффайзенбанка рассказали, что тенденция во многом связана с подорожанием жилья, при том, что минимальный первый взнос как был, так и остался на уровне 15-20%.

«За год рост цен на рынке первичной жилой недвижимости составил от 20% до 40% в ЦФО и до 30% в регионах», – уточнил заместитель генерального директора «ПроГород» группы ВЭБ.РФ Алексей Ионов.

«Доходы большей части заемщиков за этот период не показали такой динамики роста, а значит долговая нагрузка стала более ощутимой, ограничив наличие свободных денежных средств для досрочного погашения кредитов. Люди стали на 15% реже закрывать ипотеку досрочно», – отметила Татьяна Решетникова.

Последние несколько лет уровень досрочного погашения ипотеки рос за счет снижения ставок и массового рефинансирования кредитов, отметили в пресс-службе ВТБ. В 2021 году ЦБ начал увеличивать размер ключевой ставки, что в целом привело и к росту банковских.

В ПСБ ожидают умеренный рост среднего чека ипотечных выдач и дальнейшее снижение доли досрочных погашений. Но существенные изменения по срокам кредитования маловероятны, добавили в банке.

Москва, Иван Бабурин

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