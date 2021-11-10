Дом детства одного из The Beatles пойдет с молотка

Двухэтажный дом детства Джорджа Харрисона выставлен на продажу на аукционе, который пройдет 30 ноября 2021 года. В этом ливерпульском доме проходили первые репетиции группы Quarrymen, в которой начинали Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Первоначальная цена составляет 160 тысяч фунтов (15 469 760 руб.), – сообщают британские СМИ.

По информации Daily Mail, в двухэтажное здание на улице Аптон-Грин, 25 в Ливерпуле семья Харрисонов переехала в 1949 году, когда Джорджу было шесть лет, и прожила здесь 12 лет.

В 1954-м Пол Маккартни, проживавший по соседству и учившийся с Джорджем в одной школе, пригласил его присоединиться к нему и Джону Леннону, то репетиции их первой группы – «Quarrymen», из которой выросли Beatles, иногда проходили дома у Харрисона.

В1962 году родители Джорджа Гарольд и Луиза Харрисон переехали из дома по улице Аптон-Грин, 25.

Как сообщается, на сегодняшний день, дом был полностью отремонтирован, но до сих пор сохранил оригинальные двери, ванну и раковину, а также хозяйственные постройки с дверями и декором времен детства Джорджа Харрисона. Из раритетов имеется также большой кухонный комод, который нынешние владельцы нашли во флигеле и который изначально должен был быть на кухне, когда там жили Харрисоны.

Нынешние владельцы дома приобрели его на аукционе и планировали создать музейное пространство, но изменились планы. Им принадлежат еще три объекта в Ливерпуле, в которых жили участники Beatles.

Ливерпуль, Иван Бабурин

Ливерпуль. Другие новости 10.11.21

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