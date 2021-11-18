Один из крупнейших застройщиков Турции заходит в Россию и на Урал

Входящая в топ-5 турецких застройщиков строительная компания MESA планирует выйти на российский рынок в качестве инвестора и девелопера, – сообщил РИА Недвижимость генеральный директор представительства в России Битерге Мехмет Мурат.

По словам г-на Мурата, на данный момент MESA подала заявки на генподряд в Челябинске, Пермском крае, Краснодарском крае, Калининграде и во Владивостоке.

На сегодняшний день турецкая строительная компания уже стала генподрядчиком второй очереди строительства жилого района Alia, заключив с девелопером Asterus контракт на 10 миллиардов рублей.

«В наших планах – до конца этого года заключить несколько контрактов на строительство новых объектов в России. В перспективе мы бы хотели выйти на уровень не менее двух-трех новых контрактов в год, на сумму более 500 миллионов долларов. Также мы заинтересованы стать инвесторами, соинвесторами и одним из крупных девелоперов российского рынка», – рассказал генеральный директор представительства MESA в России.

MESA Mesken, основанная в 1969 году в Анкаре, входит в топ-5 турецких застройщиков. В портфеле реализованных проектов компании более 14 тысяч домов общей площадью 12 миллионов квадратных метров. В стадии строительства находятся проекты общей площадью более 2 миллионов квадратных метров.

Анкара, Иван Бабурин

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