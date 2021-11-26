В России увеличена нормативная стоимость жилья

На официальном портале правовой информации размещен приказ Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, из которого следует, что в первом полугодии 2022 года нормативная стоимость 1 кв. м жилой недвижимости в России установлена на уровне 70,5 тыс. руб. По сравнению со вторым полугодием 2021 года показатель вырос почти на 15 тыс. руб. или на 27%.

Нормативная стоимость жилья используется для расчета размеров социальных выплат из бюджета на приобретение или строительство жилья льготникам и переселенцам из аварийного фонда,– сообщает РБК.



Минстрой также установил нормативную стоимость «квадрата» для регионов России на первое полугодие. Эти показатели используются для жилищных выплат из местных бюджетов.



В Москве показатель увеличится на 98%, до 265,8 тыс. руб., в Московской области – на 45%, до 108,4 тыс. руб., В Санкт-Петербурге – на 74%, до 162,8 тыс. руб.



По новой методике нормативная стоимость 1 кв. м рассчитывается с учетом средней цены «квадрата» на первичном и вторичном рынках жилья. Исключение – Дальневосточный ФО, где показатель устанавливается без учета цен на вторичном рынке.

В Минстрое ранее заявляли, что действующая методика расчета расходится с рыночной стоимостью жилья. Средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья раньше рассчитывалась исходя из данных о средней стоимости строительства, средней цены «квадрата» на первичном и вторичном рынках, средней стоимости 1 кв. м, приобретенного по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России», а также с учетом индекса-дефлятора, который показывает, во сколько раз уровень цен в текущем году больше уровня цен прошлого года.



Москва, Иван Бабурин

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