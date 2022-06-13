Названы города рекордсмены по росту цен на новостройки

Агентство «ЦИАН.Аналитика» в понедельник, 13 июня опубликовало рейтинг, согласно которому Иркутск, Саратов и Челябинск возглавили рейтинг крупных городов с самым существенным ростом средней стоимости первичного лота с начала 2022 года. Москва занимает в рейтинге 29-е место, – пишет РБК.



Сообщается, что стоимость лота в новостройках Иркутска с начала текущего года выросла на 58,6% – с 3,65 млн. до 5,79 млн. руб. Следом с ростом 43,4% идет Саратов (до 4,78 млн. руб.). Замыкает тройку лидеров с динамикой в 34,4% – Челябинск (до 5,74 млн. руб.).



На четвертом месте с ростом 34,2% оказалась Рязань, где средняя стоимость лота в новостройках зафиксирована на отметке 4,39 млн. руб. Замыкает пятерку рейтинга Казань, с начала года лот в местных новостройках подорожал на 33,2% (до 9,66 млн. руб.).



В Москве в рейтинге ЦИАН столица занимает 29-е место. В столице средняя стоимость лота на первичном рынке повысилась на 2,2% и зафиксирована на отметке 15,84 млн. рублей.



Следует отметить, что по данным ЦИАН с начала года квартиры на первичном рынке в крупнейших городах России подорожали в среднем на 15%.





Москва, Иван Бабурин

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