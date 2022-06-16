Около 40% россиян не могут взять ипотеку даже при нулевой ставке

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на сессии Петербургского международного экономического форума в четверг, 16 июня, заявил, что порядка 40% граждан России не имеют возможности взять ипотечный кредит, даже если ставка будет 0%, – сообщает ТАСС.

В частности: «40% граждан не могут взять ипотеку, даже если ставка будет нулевой. Мы должны понимать, что у нас 2,2 млн граждан стоит в очереди на жилье», – сказал Мутко и предложил связи с этим развивать рынок арендного жилья как дополнительный способ улучшения жилищных условий граждан, в частности субсидировать арендную ставку.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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