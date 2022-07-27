В Черногории начали замораживать недвижимость, принадлежащую россиянам

Правительство Черногории начало замораживать недвижимость, принадлежащую российским гражданам, о чем говорится в соответствующем документе, опубликованном в среду, 27 июля, на сайте кабмина республики, – сообщает ТАСС.

Следует напомнить, что министр внутренних дел Черногории Филип Аджич еще10 июня заявил, что в стране будут заморожены 44 объекта недвижимости, собственниками которых являются граждане России. Это будет сделано в рамках соблюдения режима санкций, введенных против РФ в связи со спецоперацией на Украине.

По оценке экспертов, российские граждане и компании за прошлый год инвестировали в экономику Черногории свыше €129 млн, в том числе €49,46 млн было вложено в недвижимость, которую россияне приобрели в республике.

Со своей стороны, посол России в Подгорице Владислав Масленников напомнил, что Россия на протяжении последних 15 лет является крупнейшим инвестором в черногорскую экономику. За 15 лет российские инвесторы вложили в эту страну минимум €1,5 млрд, то есть в среднем по €100 млн в год.

«Российские инвестиции в экономику балканского государства превышают планируемые вложения Евросоюза, поскольку Европейский инвестиционный план для Западных Балкан с 2021 по 2027 год предусматривает для Черногории не более €600 млн.», – заяил российский дипломат.

1 марта черногорские власти присоединились ко всем санкциям ЕС против России.

Подгорица, Иван Бабурин

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