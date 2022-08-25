В России на расселение аварийного жилья будет выделено 24 млрд. рублей

Президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета в четверг, 25 августа дал поручение кабинету министров предусмотреть в 2022-2023 годах 24 млрд. рублей на реализацию проекта по сокращению аварийного жилья.

В перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля, говорится: «Правительству Российской Федерации в целях компенсации затрат, связанных с увеличением расходов на расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, предусмотреть в 2022 и 2023 годах финансирование мероприятий, направленных на реализацию федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», в совокупном объеме 24 млрд. рублей. Доклад должен быть представлен до 10 сентября 2022 года».

Кроме того, при формировании и реализации программы расселения аварийного жилья, признанного таковым в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года правительству РФ поручено «использовать механизмы поддержки реализации проектов комплексного развития территорий, предусматривающих расселение аварийного жилья».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»