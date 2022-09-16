Россияне за неполный год накопили долгов по ипотеке почти на триллион рублей

Центробанк РФ в пятницу, 16 сентября, сообщил, что долг граждан России по ипотеке вырос на 913 миллионов рублей и по темпам увеличения грозит довести общий долг до абсолютного исторического рекорда – 13 триллионов рублей.

Регулятор сообщает, что за первые семь месяцев 2022 года в россиянами было взято 635 тысяч ипотечных кредитов, каждый из которых в среднем каждый составил 3,5 миллиона рублей, хотя в прошлом году этот показатель не превышал 3 миллионов. Это объясняется как ростом цен, так и ростом спроса на кредиты, а также снижением ставок, которые в некоторых регионах опускаются ниже 6%. С другой стороны снижается стоимость невозвратных долгов. Они не превышают 60 миллионов рублей.

«Снижение просрочек объясняется тем, что граждане просто избавляются от собственности, когда осознают, что не могут заплатить», – заявили в ЦБ РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»