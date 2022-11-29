Глава минстроя призвал отказаться от услуг архитекторов из «недружественных стран»

Глава министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин в ходе заседания попечительского совета Московского государственного строительного университета (МГСУ) во вторник, 29 ноября, призвал больше не работать с архитекторами из недружественных России стран, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Файзуллин, в частности, сказал: «Сегодня очень много недружественных стран в отношении России. Мы с этими архитекторами будем стараться не работать. Призываю и Москву тоже! Пусть они у себя ругают и работают, а не бегут за работой в нашу страну».

«Ситуация позволяет привлекать в проекты российских специалистов и повышать их престиж. Поднятие престижа и привлечение наших специалистов – это веление сегодняшнего времени», – подчеркнул глава минстроя.

Москва, Иван Бабурин

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