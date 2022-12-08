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Четверг, 8 декабря 2022, 15:59 мск

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Кабмин РФ продлил программу дальневосточной ипотеки до 2030 года

Правительство России по поручению президента продлило программу «Дальневосточная ипотека» до конца 2030 года. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

По его словам, на реализацию программы в бюджете на ближайшие три года предусмотрено порядка 70 млрд рублей, из них 20 млрд – на 2023 год.

Премьер-министр РФ отметил, что за три года действия программы было выдано свыше 55 тыс. кредитов на приобретение или строительство жилья по льготной ставке 2%.

Участники программы могут взять ипотечный на срок до 20 лет. В качестве первоначального взноса нужно внести не менее 15% стоимости жилья. Размер займа не может превышать 6 млн рублей, а приобретаемое жилье должно располагаться на территории одного из субъектов ДФО.

Летом 2022 года программа была расширена. Теперь помимо молодых семей до 35 лет, родителей-одиночек, участников программы «Дальневосточный гектар» и региональных программ трудовой мобильности льготной ипотекой могут воспользоваться медработники и педагоги независимо от возраста и семейного положения, если они не менее пяти лет проработали по специальности на Дальнем Востоке.

Ранее такая ипотека была доступна только молодым семьям, участникам «Дальневосточного гектара» и региональных программ трудовой мобильности. Теперь ей могут воспользоваться медицинские работники и педагоги, причём независимо от их возраста и семейного положения, если они заняты по специальности в организации любого из субъектов округа.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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