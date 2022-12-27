Центробанк предлагает давать льготную ипотеку только один раз

Директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова заявила, что Банк России предлагает сделать льготную ипотеку более адресной и предусмотреть, что возможностью ее получения можно будет воспользоваться только единожды, – сообщают в среду, 28 декабря, «Известия».

В интервью изданию Данилова, в частности, сказала: «Мы всегда говорили о необходимости сделать программу более адресной. Чтобы повысить адресность, следует предусмотреть, что льготной ипотекой можно воспользоваться только один раз. Это позволило бы избежать дополнительного инвестиционного спроса, когда люди берут несколько кредитов и вкладываются в недвижимость. В результате усиливается рост цен, а доступность жилья для граждан снижается».

Следует напомнить, что президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 15 декабря поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года, при этом ставка по ней увеличится с 7% до 8%.

Москва, Иван Бабурин

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