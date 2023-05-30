В России техобслуживанием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с 1 сентября будут заниматься только газораспределительные организации

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об условиях для более безопасного использования газа в квартирах и частных домах. С 1 сентября текущего года техобслуживанием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования будут заниматься только газораспределительные организации.

В сообщении, распространенном пресс-службой министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, говорится: «С 1 сентября 2023 года техническим обслуживанием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования будут заниматься только газораспределительные организации. Постановление об этом подписано. Решение позволит повысить безопасность использования газовых сетей как в многоквартирных домах, так и в индивидуальных постройках».

«Новые типовые формы договоров о техобслуживании и ремонте утвердит Минстрой, специалисты ведомства также разработают методические указания по расчету платы за техобслуживание. При этом действующие договоры на техническое обслуживание индивидуальных жилых домов будут актуальны до их прекращения или расторжения. Договоры на обслуживание внутриквартирного газового оборудования будут действовать до их прекращения или расторжения, но не позднее, чем до 1 января 2024 года. Договоры на обслуживание внутридомовых газовых систем должны быть приведены в соответствие с новым порядком до 1 января 2024 года», – сообщили также в минстрое.

Следует отметить, что сегодня в России к обслуживанию газовых систем в одном и том же доме допускается привлечение разных организаций.

Москва, Иван Бабурин

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