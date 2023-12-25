В Красноярском крае чиновницу обвинили в мошенничестве с квартирами для сирот

В Красноярском крае задержали 45-летнюю чиновницу, которая участвовала в схеме с недвижимостью, предназначенной для сирот. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Как установили правоохранительные органы, работница администрации Минусинска использовала служебную информацию о выданных сиротам квартирах в корыстных целях. В частности, она передавала данные о долгах по ЖКХ так называемым «черным риелторам».
Сирот запугивали тем, что лишат их недвижимости из-за задолженности, и уговаривали «приватизировать» жилье на особых условиях. В результате жертвы лишались благоустроенных квартир и получали недвижимость в плохом состоянии.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). В настоящее время установлено не менее пятерых потерпевших. Расследование продолжается.
Красноярск, Зоя Осколкова
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