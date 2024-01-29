Ипотека в России достигла абсолютного рекорда по размеру и сроку

В декабре средний размер ипотечного кредита в России вырос до рекордных 4,45 млн рублей. Предыдущий максимум был зафиксирован в сентябре 2023 года – 4,26 млн рублей. Также рекордного значения достиг средний срок ипотеки – 278 месяцев. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В сравнении с ноябрем 2023 года средний размер ипотечного кредита увеличился на 5%. Общий объем выданных жилищных кредитов также вырос – с 978,6 млрд рублей в ноябре до 1,03 трлн рублей. Хотя количество выданных займов за месяц снизилось – с 231 340 до 230 950.

В пятерку регионов с самыми высокими объемами кредитования в декабре вошли Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан. Быстрее всех выросло ипотечное кредитование в Приморье – как по объему выдач (+38% год к году), так и по количеству выданных кредитов (+ 31%). Самое большое снижение объемов выдач отмечено в Югре (-14%), антилидер по количеству выдач – Кемеровская область (-24%).

В 2023 году банки выдали ипотеки на сумму 7,85 трлн рублей, что стало абсолютным максимумом за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд 2021 года в 5,7 трлн рублей был перекрыт уже в октябре 2023-го.

На рост жилищного кредитования повлияла льготная ипотека. В то же время она подогревала цены на недвижимость: на первичном рынке жилье стало дороже «вторички» более чем на 40%. В связи с этим Цетробанк выступает за сворачивание самой массовой программы с господдержкой под 8% и за переход к более адресному характеру льготного ипотечного кредитования.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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