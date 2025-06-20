Россиянам запретили покупать недвижимость в Латвии

Власти Латвии запретили гражданам России и Белоруссии приобретать недвижимость в стране. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

«Сейм принял в окончательном чтении новый закон, который запрещает России и Белоруссии, а также их гражданам приобретать недвижимость в Латвии», – говорится в сообщении.

Запрет распространяется как на физических, так и на юридических лиц. Что касается компаний, то им нельзя покупать объекты недвижимости, если россияне и белорусы владеют долей в размере не менее 25%.

По словам авторов законопроекта, его цель состоит в повышении национальной безопасности и предотвращение возможной угрозы интересам Латвии.

Норма предусматривает и исключения. В частности, граждане России и Беларуси смогут получить недвижимость в Латвии в порядке наследования от родственников и по судебному решению. Помимо этого, запрет не будет действовать, если речь идет о единственном жилье, и у покупателя есть постоянный вид на жительство в стране.

Рига, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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