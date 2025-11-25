В Петербурге продается самая многокомнатная квартира в России

Самая многокомнатная квартира вставлена в продажу в России. Как сообщает ТАСС, речь идет об объекте, расположенном в Санкт-Петербурге.

«Продается дeвятикомнатная квартира площадью 195,6 кв. м. Квартира имеет четыре спальни, кабинет и кухню площадью 12 кв. м, три балкона и лоджию, а также три санузла», – цитирует текст объявления агентство. Стоимость квартиры – 32 млн рублей.

Сообщается, что в квартире уже есть мебель и техника. Находится она в Приморском районе, и из ее окон открывается вид на Финский залив.

Санкт-Петербург, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube