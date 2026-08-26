В России хотят бесплатно выдавать землю под частные дома при одном условии

В правительстве России рассматривают возможность бесплатного предоставления земли под индивидуальные дома при условии их строительства за три года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, в России будут активно развивать индивидуальное жилищное строительство, потому что около 63% населения хотят жить в своих домах, передает РИА «Новости». Однако, Хуснуллин признал, что это «непростая задача», которая «требует от нас неординарных мер». Вице-премьер добавил, что власти хотят проанализировать земли «с точки зрения неиспользуемых участков».

Более того, подчеркнул он, власти рассматривают «возможность дать людям, кто хотят, бесплатно земельные участки в случае, если они за три года построят и зарегистрируют дом».

«На такие меры мы готовы», – резюмировал Хуснуллин.

По оценке Росстата, ввод жилья в России в первой половине этого года снизился на 18% год к году, почти до 42,8 млн кв. метров. При этом падение на рынке ИЖС составило около 30%, до 26,6 миллиона кв. метров.

Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин связал это с изменением правил выдачи ипотеки на ИЖС, введением эскроу-счетов и нежеланием ряда банков кредитовать подрядчиков.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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