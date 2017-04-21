Кирилл Разлогов: Нас возвращают даже не в Российскую империю, а в допетровскую эпоху (ФОТО)

Публикации за 21.04.17

У сегодняшнего государства нет других консолидирующих идей для населения, кроме православия и потребности сплотиться перед внешним врагом. В XXI веке такую ситуацию можно рассматривать как возвращение не то что в эпоху Российской империи, а к допетровской архаике. Как передает корреспондент NDNews.ru, такую мысль высказал известный культуролог, искусствовед, телеведущий, автор более 600 научных работ Кирилл Разлогов на проходящей в Уральском федеральном университете конференции «Революция и культура. ХХ век».

Согласно концепции, предложенной Разлоговым, в российской истории XX века чередовались периоды культурных революций и реставрации, каждая – со своей идеологией. В первом случае Владимир Ленин, понимая, что на территории империи проживают народы различных вероисповеданий – православные, мусульмане, иудеи и так далее – стремился заменить религии учением всеобщего характера – марксизмом. «В этом смысле борьба против религии была единственным способом объединить весь народ. На практике ленинский марксизм нес в себе традиционные для Европы «просветительские» идеи: приобщения к культуре через просвещение. Революция дала народу рост образования, всеобщую грамотность, приобщение к мировой культуре, которая прежде была достоянием нескольких процентов элиты», – пояснил эксперт сущность культурной революции «по-ленински». Сталинская «реставрация» в некоторой степени объединила идею абсолютной монархии с социализмом, отказавшись при этом от идеи мировой революции.

Совсем другие идеи лежали в основе следующей культурной революции, произошедшей в перестройку. «Перестройка поломала все представления, которые формировались у людей в советский период. Через государственные СМИ насаждались культ рыночной экономики, демократии, правового государства. Сейчас некоторые из этих слов уже стали ругательными», – отмечает Разлогов. Он добавляет, что люди, заставшие этот период, особенно интеллигенция, не могли не отмечать некую «шизофреничность» горбачевской пропаганды: перестройка звала их одновременно и вперед, к западной демократии, и назад, к «России-которую-мы-потеряли». Понять это разнонаправленное движение было нелегко, еще сложнее было преподавать это студентам.

Сейчас в России наступил очередной виток «культурной реставрации». Отчасти его основой стала знаменитая формула графа Уварова «Православие – самодержавие – народность». Но на практике реализация этой идеи идет не слишком успешно. Идея «народности», которая противопоставляется «загнивающему Западу», находит понимание не у всех. Всеобщего православия пока не получается. До реставрации самодержавия российские власти пока тоже не дошли. По мнению Разлогова, идеал нынешних «культурных реставраторов» уходит не во времена императора Александра, а в допетровскую Русь, где идеологию формировала церковь. Нужна была идея для консолидации общества, и ничего кроме православия под рукой не нашлось. Одним из следствий такого подхода стал разгром науки. «В советское время наука была богом. Сейчас – это просто один из видов профессиональной деятельности», – резюмировал Разлогов.

Отвечая на вопрос корреспондента NDNews.ru, возможно ли к столетию революции 1917 года «примирение» всего российского общества и на какой основе, Кирилл Разлогов ответил следующее: «Разумеется, государству бы хотелось, чтобы все примирились на почве православия. А вообще способы есть разные. Можно по-сталински, сильной рукой: уничтожить или запугать всех инакомыслящих. Видимо, сейчас это правительству не очень подходит. Второе – найти единую платформу. Сейчас пытаются создать таковую из «традиционных нравственных ценностей», и если человек ничего не знает и ничего не помнит, его это может в какой-то мере удовлетворить.

Третий способ, за который выступаю лично я, – найти единство в разнообразии и позволить всем жить в том культурном пространстве, в каком они хотят. Но вот что действительно объединяет нас всех – это массовая культура. Это «Радио Шансон», это блатной жаргон, на котором говорит и народ, и его правители, это русский мат. Как исследователь я просто констатирую такое положение вещей».

Кроме того, добавил Кирилл Эмильевич, консолидация нации всегда происходит в период войны. «Сейчас у нас «ослабленная» форма этого явления – состояние боевой готовности, когда нам говорят, что против нас – практически все человечество, у нас есть общий враг, и мы должны объединиться. По мнению политтехнологов, это нас сближает. Но в истории нашей страны был период, когда для консолидации нации не был нужен враг. Это эпоха Хрущева. Тогда национальной идеей стал Гагарин. Сейчас попытались возродить это, сняв фильм «Время первых», но того результата, конечно, не достигли», – резюмировал культуролог.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 21.04.17

«Ленина похоронить, но прямо в Мавзолее» – в Екатеринбурге открылась «революционная» конференция. / Эйфория Запада и русская революция: 100 лет назад Европа сильно ошиблась. / Италия превратилась в центр мировой моды, благодаря русским дворянам. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»