Ученые нашли в Арктике новый вид вымершей птицы / Возраст находки – 90 млн лет

Публикации за 21.12.16

Палеонтологи из Рочестерского университета (США) обнаружили в Арктике окаменелые кости птицы, обитавшей в данном регионе около 90 миллионов лет назад, сообщает журнал Scientific Reports.

Находка была сделана на арктическом острове Аксель-Хейберг в Канаде. Ученые считают, что древняя птица была достаточно крупной, так как обнаруженная кость составляет около 12 сантиметров в длину. Ей дали название Tingmiatornis arctica.

Эксперты полагают, что древняя птица умела плавать и нырять, а питалась рыбой. Ученые считают, что Tingmiatornis arctica питалась преимущественно рыбой и была способна ловить рыбин длиной до полуметра. Кроме того, сделанное открытие свидетельствует в пользу теории о том, что в ту эпоху на территории Арктики царил теплый климат.

Согласно расчетам, среднегодовая температура там составляла 14 градусов по Цельсию. Летом достигала отметки в 35 градусов. Как пишет «Российская газета», об этом свидетельствуют и данные анализа древнейших раковин, также обнаруженных на Аксель-Хейберге.

Оттава, Иван Гридин

Оттава. Другие новости 21.12.16

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