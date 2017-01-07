В Китае обнаружены следы динозавров, которые жили более 145 млн лет назад

Публикации за 07.01.17

На юго-западе Китая в провинции Гуйчжоу найдены следы динозавров, живших на Земле более 145 млн лет назад. Как передает Центральное телевидение страны (CCTV), находка была обнаружена на скалах в округе Бицзе.

По данным ученых, найденные следы принадлежат четырем особям зауроподов —динозавров, которые обитали в этом районе в Юрский период, который продолжался около 56 млн лет и закончился 145 млн лет назад. Как сообщается, в районе, где обнаружены следы, был водопой динозавров.

В провинции Гуйчжоу следы динозавров Юрского периода обнаружены впервые. Их максимальная длина 30 сантиметров. По мнению ученых, это может свидетельствовать о том, что динозавры достигали до 6 метров в высоту, передает РИА «Новости».

Зауроподы или завроподы – большая группа четвероногих растительноядных динозавров отряда ящеротазовых. Наиболее известными представителями зауропод являются диплодоки, брахиозавры и апатозавры. У них был небольшой, по сравнению с массивным телом, череп и длинная шея, которая у некоторых видов достигала до 9-11 метров. Их вес колебался от 15 до 35 тонн. Одним из крупнейших представителей данной группы является сейсмозавр, длина которого составляла до 36 метров.

Пекин, Мария Вяткина

Пекин. Другие новости 04.01.17

Зомби-апокалипсис: британские ученые рассчитали сценарий гибели человечества. Не с новогоднего похмелья, а для сдерживания реальных болезней. / Загадываем желания: на Землю прольется звездный дождь. / В Перу ученые обнаружили останки инопланетянина. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»