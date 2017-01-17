Археолог нашел самое древнее селфи в Британии (ФОТО)

Публикации за 17.01.17

На территории Великобритании археолог-любитель Гордон Холмс нашел древнейший автопортрет, который с легкой руки открывателя получил характеристику «селфи». Мо мнению исследователей древнее изображение лица насчитывает порядка 4000 лет. Портрет выточен на камне в Йоркшире.

Предположительно, резьба была выполнена художником каменного века. Холмс сказал: «Я понял, что я смотрел на селфи каменного века. Изображение показывает лицо, как я полагаю, художника, который сидит или стоит у костра, а над головой у него Кассиопея. Это как если бы он вырезал селфи самого себя. Я знаю, что может быть более ранняя интерпретация селфи, такая, как в иероглифах древних египтян, но это резьба по камню на Бэилдон Мур вполне может оказаться самым ранним примером в Великобритании».

Как отмечает Svopi.ru, Холмс впервые заинтересовался камнями, когда его отец указал на один из них, когда ему было 12 лет. Отставной инженер-конструктор и ИТ-специалист посвятил свою жизнь изучению выветренной древней резьбы.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 17.01.17

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