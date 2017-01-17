NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Наука

■■■■■■■■■

Публикации за 17.01.17

Археолог нашел самое древнее селфи в Британии (ФОТО)

Археолог нашел самое древнее селфи в Британии (ФОТО)

На территории Великобритании археолог-любитель Гордон Холмс нашел древнейший автопортрет, который с легкой руки открывателя получил характеристику «селфи». Мо мнению исследователей древнее изображение лица насчитывает порядка 4000 лет. Портрет выточен на камне в Йоркшире.

Предположительно, резьба была выполнена художником каменного века. Холмс сказал: «Я понял, что я смотрел на селфи каменного века. Изображение показывает лицо, как я полагаю, художника, который сидит или стоит у костра, а над головой у него Кассиопея. Это как если бы он вырезал селфи самого себя. Я знаю, что может быть более ранняя интерпретация селфи, такая, как в иероглифах древних египтян, но это резьба по камню на Бэилдон Мур вполне может оказаться самым ранним примером в Великобритании».

Новый День: Археолог нашел самое древнее селфи в Британии

Как отмечает Svopi.ru, Холмс впервые заинтересовался камнями, когда его отец указал на один из них, когда ему было 12 лет. Отставной инженер-конструктор и ИТ-специалист посвятил свою жизнь изучению выветренной древней резьбы.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 17.01.17

Ученые обнаружили способность неуязвимых бактерий к распространению. / Деградация человечества: высокий уровень интеллекта ведет к вымиранию. / К Земле приближается ярчайший астероид Веста (ФОТО). Его диаметр составляет 576 км.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter