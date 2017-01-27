Американцы создали химеру человека и свиньи / Полученные органы можно использовать для донорских целей

Публикации за 27.01.17

Ученым из США удалось скрестить клетки человека и свиньи. Получившийся эмбрион-химера может стать донором функционирующих органов для людей, нуждающихся в трансплантации.

Американские СМИ сообщают, что в зародыш свиньи эксперты поместили человеческие стволовые клетки. Затем эмбрион ввели в свиноматку, где он смог развиваться в естественных условиях. В ходе эксперимента человеческие клетки преобразовались в ткани, из которых впоследствии вырастут внутренние органы, в том числе сердце и печень.

Отмечается, что химеры создаются для пересадки людям функционирующих органов из их же ДНК. При использовании полученных таким путем органов высока вероятность, что они приживутся лучше, чем взятые у донора.

Между тем, эксперименты отмечают, что при использовании данного метода велика вероятность развития онкологических заболеваний у реципиента.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 26.01.17

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